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Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:06 | Son Güncelleme

Suriye'de bulunan Rus askeri polisleri Şam'ın güneyindeki Yarmuk kampında halkın mallarını yağmalayan Esad rejimi askerlerini gözaltına aldı.

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Şam'ın güneyindeki Yarmuk kampına giren Esad rejimine bağlı güçler yağmacılık nedeniyle Rus askeri polisleri tarafından gözaltına alındı.

YAĞMA GİRİŞİMLERİ ARTMIŞTI

Suriye'de Yermük Kampı'nın DEAŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen rejim askerlerinin bölgeye girişinin ardından yağma girişimleri artmıştı.

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YARISINDAN ÇOĞU FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERDEN OLUŞUYOR

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

Bölgede 100 bin sivil kuşatma altında yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rus Rus askeri Şam Yarmuk Kampı Esad

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Bu da Esad şakşakçılarına kapak olsun.
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