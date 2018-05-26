Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Şam'ın güneyindeki Yarmuk kampına giren Esad rejimine bağlı güçler yağmacılık nedeniyle Rus askeri polisleri tarafından gözaltına alındı.
YAĞMA GİRİŞİMLERİ ARTMIŞTI
Suriye'de Yermük Kampı'nın DEAŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen rejim askerlerinin bölgeye girişinin ardından yağma girişimleri artmıştı.
YARISINDAN ÇOĞU FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERDEN OLUŞUYOR
Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.
Bölgede 100 bin sivil kuşatma altında yaşıyor.
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