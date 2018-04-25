Suriye konferasından 4,4 milyar dolarlık yardım taahhüdü çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." dedi.

Brüksel'de iki gündür devam eden "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferans sona erdi.

Stylianides, konferansın ardından katılımcıların Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları yardım taahhütlerini açıkladı.

Stylianides, konferansta Suriye savaşına tek çözümün Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi bir çözüm olacağı konusunda tüm katılımcıların mutabık kaldığına dikkati çekti.

Konferansta Suriye'deki en temel insani sorunlara karşı somut çözümler de üretilmeye çalışıldığını aktaran Stylianides, "Aynı zamanda Suriye'nin komşu ülkeleri Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün olağanüstü katkılarını ele alarak uluslararası toplumun bu ülkelere nasıl yardım sağlamaya devam edeceğini görüştük." diye konuştu.

- 2018 için 4,4 milyar dolar

Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." açıklamasını yaptı.