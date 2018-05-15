Suriye konulu 9. Astana toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı devam ediyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalefet heyeti, sabah erken saatlerde Astana'ya vardı.

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma başkanlığındaki heyette ülke genelini temsil eden 24 kişi yer alıyor.

Muhalefet kaynakları, AA muhabirine toplantıdaki gündemlerinin esirler ve alıkonuldukları için akıbeti bilinmeyenlerle ilgili dosyanın çalışılması ve İdlib'de Türk askerinin ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak 4 milyon civarı Suriyeliyi güvenceye alması olduğu bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, TSİ 07.30 sularında muhalefet heyetiyle görüşmeye girdi.

Görüşmenin ardından Rusya, İran ve Türkiye arasında üçlü garantörler toplantısı yapılacak.

Tüm tarafların bir arada olacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının öğle saatlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.