HABER

Suriye konulu 9. Astana toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

Toplantı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam ediyor - Muhalefet heyeti, geniş katılımla görüşmelerde yer alıyor - Tüm tarafların bir arada bulunacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının öğle saatlerinde yapılması bekleniyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı devam ediyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalefet heyeti, sabah erken saatlerde Astana'ya vardı.

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma başkanlığındaki heyette ülke genelini temsil eden 24 kişi yer alıyor.

Muhalefet kaynakları, AA muhabirine toplantıdaki gündemlerinin esirler ve alıkonuldukları için akıbeti bilinmeyenlerle ilgili dosyanın çalışılması ve İdlib'de Türk askerinin ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak 4 milyon civarı Suriyeliyi güvenceye alması olduğu bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, TSİ 07.30 sularında muhalefet heyetiyle görüşmeye girdi.

Görüşmenin ardından Rusya, İran ve Türkiye arasında üçlü garantörler toplantısı yapılacak.

Tüm tarafların bir arada olacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının öğle saatlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Toplantının dünkü ilk gününde Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum, alıkonulanların serbest bırakılması ve anayasa komitesi oluşturma çalışmaları ele alınmıştı.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlığındaki heyetle gözlemci olarak yer alıyor.

Ürdün'ün temsilcisinin de katıldığı toplantıda, ABD heyeti ise ilk kez temsil edilmiyor.

Rus heyeti başkanı Lavrentyev dünkü açıklamasında ABD'nin temsilci göndermemesine "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti." diyerek tepki göstermişti.

Bu arada Astana toplantısının başladığı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de 11'inci gözlem noktasını kurduğu öğrenilmişti. Astana anlaşmalarına göre, TSK'nın İdlib'de toplam 12 gözlem noktası kurması planlanıyor.

<img alt=""Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?" diye sordu, gerekçelerini sıraladı" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2495328/2495328-148x74.jpg">"Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?" diye sordu, gerekçelerini sıraladı
Dün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısıDün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısı
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Suriye

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.