Suriye konulu 9. Astana toplantısının ardından

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Doğu Guta ve kuzey Humus Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nden zorunlu tahliyelerin iki alana da barış getirdiğini savunurken, muhalefet heyeti sözcüleri, halkın her iki bölgeden de "terk et ya da öl" tehditi altında çıkmak zorunda kaldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, görüşmelerin sonunda düzenlediği basın toplantısında, "Astana süreci hayattadır ve devam edecektir. Astana süreci, olumlu sonuçlar vermiştir." dedi. Lavrentyev, Doğu Guta ve kuzey Humus'taki zorunlu tahliye sürecine değinerek, bu alanları Rusya'nın Suriye'deki "uzlaşı merkezi"nin çabalarıyla, "barışçıl bölgelere" dönüştürdüklerini savundu. Rus diplomat, muhalefetin temmuz ayında Soçi'de yapılacak garantörler toplantısına gelmeyi reddetmesi halinde ne olacağının sorulması üzerine "Soçi'ye gelmek istemezlerse Astana süreci devam eder. Yüksek düzeyli toplantıları yapmaya devam ederiz. Ama bence toplantı tüm tarafların katılımıyla olmalı." yanıtını verdi.

Lavrentyev, Türkiye'nin İdlib'de kurduğu ateşkes gözlem noktalarının bölgedeki istikrarı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Beşşar Esed rejiminin temsilcisi Beşşar Caferi ise yaptığı kısa basın açıklamasında, Suriye'nin tümünü ele geçirmekte kararlı olduklarını vurguladı. - Muhalefet, tehcirler ve süren bombardımandan şikayet etti Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma askeri muhalefet heyetini temsilen yaptığı konuşmada, İdlib'te yerel nüfus ve diğer bölgelerden sığınanlarla birlikte yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığını ve bunların can güvenliğinin korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Alıkonulanların serbest bırakılması için kurulan mekanizmanın çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Tuma, anayasa komitesinin kurulması ve anayasa reformlarının diğer süreçlerle paralel gitmesi gerektiğinin altını çizdi. Tuma, "Rejim, bu konunun (anayasa) ilerlemesini istemiyor, büyük adımlar atmak istemiyor. Rusya'dan bu konuda rejime baskısını artırmasını istedik." dedi. Askeri muhalefet sözcülerinden Yasir Abdurrahim de Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nden biri olan kuzey Humus'un "insanların zorla yerinden edildiği bir bölgeye" dönüştüğüne işaret etti.