HABER

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye krizi ve FETÖ operasyonlarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi. Aksoy, "Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk" ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ FETÖ OPERASYONLARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TEL RİFAT OPERASYONU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hami Aksoy Dışişleri Bakanlığı ABD Suriye Rusya

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Okuyucu Yorumları 8 yorum
bizimkinin yüzünden 3.dünya savaşı çıkacak
bu isler takim tutar gibi olmaz ulkenin ve milletin cikarlari ne gerektiriyorsa o yapilir
Abd ye incirlik açilmamalı
AMERİKAYI
Bu olay , Allah’ın izniyle ; tatlıya bağlanır inşallah. Allah, şeytanlarını azaltsın.
Kimyasal saldırıyı şiddetle kınıyoruz demiştiniz. Abd'de aynı şeyi söyledi fakat Rusya bu saldırıya karşı Suriye yönetimini koruma kararı aldı bakalım şimdi hangi tarafı seçim neyle çelişeceksiniz.
RUSYA VE İRAN EN GÜZEL DİLLE AÇIKLADILAR. TÜRKİYE AFRİNİ VE EL BABI SURİYE ORDUSUNA TESLİM ETSİN DİYE.BEYLER BU İŞİN SONU SURİYE TÜRKİYE SAVAŞINA KİTLENECEK BÖLGEDE.
Ya arkadaş Esad'ın yıkılmasını isteyen gitmesini isten taraf biz değilmiyiz? ABD'de istiyor bunu, Ruslarda o kadar Esad'cı değil Rusların istediği sadece biraz daha demokratik süreç yaşatıp Esad'ın kaderini Suriye'li belirlesin diyor.? İran'a bakmayın onlar Ruslar inmezse orada işleri olmazdı boş küme..
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.