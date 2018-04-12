Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi. Aksoy, "Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk" ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ FETÖ OPERASYONLARI



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TEL RİFAT OPERASYONU



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" ifadesini kullandı.

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