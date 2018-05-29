Suriye Kürt Ulusal Konseyi Rusya'da

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Suud Molla ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov, Molla ve beraberindeki heyet ile Suriye'deki mevcut durumla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptı.
Görüşmede, Soçi'deki "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" sonucu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde, hızlı bir şekilde siyasi çözümün sağlanmasına vurgu yapıldı.
Açıklamada, "Suriye Kürtlerinin temsilcilerinin Suriye'nin geleceğinin belirlenmesinde ülke nüfusunun diğer etnik-dini gruplarıyla eşit olduğu yönündeki Rus tarafının ilkeli pozisyonu teyit edilmiştir." denildi.
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!
AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum