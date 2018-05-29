Suriye Kürt Ulusal Konseyi Rusya'da

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Suud Molla ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov, Molla ve beraberindeki heyet ile Suriye'deki mevcut durumla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Soçi'deki "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" sonucu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde, hızlı bir şekilde siyasi çözümün sağlanmasına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Suriye Kürtlerinin temsilcilerinin Suriye'nin geleceğinin belirlenmesinde ülke nüfusunun diğer etnik-dini gruplarıyla eşit olduğu yönündeki Rus tarafının ilkeli pozisyonu teyit edilmiştir." denildi.

