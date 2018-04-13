"Suriye meselesine insan odaklı bakıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün bizim ayağımıza bağ, çakıl taşı olmaya çalışanlar, hep sistemin birtakım eksikliklerinden faydalanarak Türkiye'ye patinaj yaptırdı. Öyle ya da böyle 2019'da istikrarlı ve güçlü bir iktidar, yasama ortaya çıkacak." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, bir insanı kaybetmenin birçok şeyi kaybetmek anlamına geldiğini, bunun için büyük bir davanın neferleri olarak hareket etmek gerektiğini söyledi.

Son 15 yılda AK Parti'nin Türkiye'yi değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü, adeta çağ atlattığını belirten Çavuşoğlu, "Bunda herkesin payı vardır. Hiçbir zaman için ayırt etmiyoruz. Ben başbakan yardımcısı, biri milletvekili, biri belediye başkanı olarak, il yöneticisi de ilçe yöneticisi de mahalle teşkilatındaki kardeşimizin de bu değişim ve dönüşümde çok büyük emeği, faydası vardır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, teşkilat olarak birlik ve beraberliği güçlendirmenin, kenetlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: