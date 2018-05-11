"Suriye Muhalefeti-Türkiye Paneli"

Suriye odağında siyaset dilinin medyadaki yansımalarının ele alındığı panelde konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, batılı ülkelerin, enerji ve hammadde kaynaklarına sahip Afrika, Ortadoğu ve Asya'daki ülkelerde yapay siyasi düzenler oluşturduklarını ve buradaki zenginlikleri ele geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eryaman, panelde, Türkiye'nin bölgedeki konumu ve Suriye halkına yaptığı desteklerle ilgili gazeteci ve yazarların bilgilendirileceğini ifade etti.

TRT Kurdi Haber ve Program Müdürü Gülabi Eryaman, SETA Vakfı'nda düzenlenen panel öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 Suriyeli gazeteci ve yazarı TRT olarak Türkiye'de konuk ettiklerini belirtti.

TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici de Suriye'deki ve bölgedeki mezhepçi yaklaşımların ayrışmalara neden olduğunu ifade ederek, "Mezhepçi, ayrışmacı, ırkçı yaklaşımların toplumlarımıza neler getirdiğini, nasıl yok oluşa sürüklediğini, nasıl bizi medeniyet dünyasının, çağın dışına ittiğini görmemiz lazım." diye konuştu.

Çeşitliliklerin zenginlik olduğunu söyleyen Ekici, "Gelişmemizin, birleşmemizin yolu çeşitliliktir. Bu çeşitliliğe hürmet ederek var olabiliriz, gelişebiliriz. Bu çeşitliliği, düşmanlığa vesile kılarak hiç bir yere varamayız." dedi.

