Suriye muhalefetinden Esed'in yerel seçim kararına tepki

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejiminin yerel seçim kararına tepki göstererek, Suriye halkının özgür seçim istediğini söyledi.

Mustafa, Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, eylül ayında yerel seçimlere gitme kararı alındığı yönündeki dünkü haberini AA muhabirine değerlendirdi.

SMDK Başkanı Mustafa, "Suriye'de despotluk rejimi sürdükçe meşru seçimler yapılamaz." dedi.

Baas yönetiminin ülkenin başına geçmesinin ardından hiçbir zaman adil, şeffaf seçimlerin yapılmadığını vurgulayan Mustafa, "Suriye halkı, diğer halklar gibi özgürlüğe aşık bir halktır. Halkımız nezih seçim peşinde olduğu için sokaklara döküldü." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin seçimlerde halkın iradesiyle başa geçme umudu olmadığına dikkati çeken Mustafa, "Esed rejimi Suriye halkının iradesine ve kararına saygı göstermiyor. Suriye halkını kendisine düşman olarak görüyor. Dolaysıyla halkın özgürlüğünü ele geçirerek, insanları bir cezaevinde tutuyor." diye konuştu.

Mustafa, rejim ve destekçilerinin devam eden saldırılarında milyonlarca insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, "İğrenç seçim tiyatrosu, milyonlarca insanın yerinden edildiği, göçe maruz kaldığı ve saldırıların yaşandığı dönemde yapılacak. Suriye halkı özgür seçimler istiyor. Rejim, bölgesindeki bütün kurumları, sendikaları, yerel meclisleri ve parlamentoyu despot ve baskı anlayışıyla yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

