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Suriye muhalefetini temsil edecek liste BM'ye sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Suriye Müzakere Yüksek Kurulu, Anayasa Komitesinde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi 5 Temmuz günü BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştur" - "Astana garantörleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi arasında Anayasa Komitesi konusunda yürütülen görüşmelere önümüzdeki haftalarda Cenevre'de devam edilecektir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye ihtilafının siyasi çözüm süreci kapsamında kurulacak Anayasa Komitesinde muhalefeti temsil edecek 50 adayın yer aldığı listenin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sunulduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Suriye ihtilafının siyasi çözüm süreci kapsamında bir Anayasa Komitesi kurulmasına yönelik çalışmaların seyri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesinde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi 5 Temmuz günü BM Suriye Özel Temsilcisi'ne sunmuştur. Türkiye, MYK tarafından hazırlanan listeyi desteklediğini BM Suriye Özel Temsilcisine aynı gün resmi kanaldan yazılı olarak teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Soçi'de 30 Ocak 2018'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde bir Anayasa Komitesi kurulması çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Aksoy, Astana platformunun garantör ülkeleri olarak Türkiye, Rusya ve İran'ın Kongre sonuçlarının hayata geçirilmesi amacıyla BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yakın işbirliği ve eşgüdüm halinde çalıştığını aktardı.

Aksoy, "Astana garantörleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi arasında Anayasa Komitesi konusunda yürütülen görüşmelere önümüzdeki haftalarda Cenevre'de devam edilecektir." açıklamasında bulundu.

Son olarak üç ülkenin Astana toplantılarına katılan heyetlerinin başkanlarının 18-19 Haziran 2018'de Cenevre'de Mistura ile bir araya geldiğini belirten Aksoy, görüşmede Komite'nin kuruluşu ve işleyişine dair esasların ele alındığını kaydetti.

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anayasa komitesi Hami Aksoy Suriye ulusal diyalog kongresi

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