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"Suriye muhalefetinin siyasi kanadı vatandaşa daha yakın olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Siyasi kanadın vatandaşlara daha yakın olması, sorunlarına hızlı çözümler bulabilmesi için merkezler kuracağız" - "İlk olarak Çobanbey’de, ardından Cerablus, Bab, Afrin’de ofisler açacağız. Geçici hükümetin aktif rol alması ve askeri birliklerin uyumlu çalışması için faaliyetler göstereceğiz"

ANKARA (AA) - ADHAM KAKO - Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, muhalefetin siyasi kanadı olarak halka daha yakın olmayı planladıklarını, sorunlara hızlı çözümler bulunması için Çobanbey, Cerablus, Bab ve Afrin’de ofis açacaklarını söyledi.

SMDK Başkanı Mustafa, beraberindeki heyetle Suriye’nin kuzeyindeki Bab, Çobanbey ve Afrin ilçelerine iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Bölgelerdeki yerel meclislerin çalışmalarını inceleyen heyete, muhalifleri Birleşmiş Milletler (BM) çatısındaki siyasi görüşmelerde temsil eden Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Cevad Ebu Hatab da eşlik etti.

Heyet, ziyaret kapsamında bölgelerin yerel meclisleri ve ileri gelenleriyle oturumlar yaptı ve yaşadıkları problemleri dinledi.

AA muhabirine konuşan Mustafa, "Bir süredir terörden arındırılan bölgeye ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Çobanbey’de, Bab’da, Afrin’de yapılan hizmetleri inceledik. Bölgelerin ileri gelenleriyle istişarelerde bulunduk." dedi.

Türkiye’nin bölgenin kalkınmasında büyük katkısının olduğunu aktaran Mustafa, "İnsani yardımları, sağlık ocaklarını, okulları gördük. Yerel meclisler görevlerini yerine getiriyor.” diye konuştu.

Mustafa ayrıca, "Siyasi kanadın vatandaşlara daha yakın olması, sorunlarına hızlı çözümler bulabilmesi için merkezler kuracağız. İlk olarak Çobanbey’de, ardından Cerablus, Bab ve Afrin’de ofisler açacağız. Geçici hükümetin aktif rol alması ve askeri birliklerin uyumlu çalışması için faaliyetler göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye’deki sürecin siyasi çözümden başka bir yolu olmayacağına inandıklarını dile getiren Mustafa, "Ancak rejim ve destekçilerinin askeri çözümden yana olması süreci zorlaştırdı." değerlendirmesini yaptı.

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Afrin bab Çobanbey

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