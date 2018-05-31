Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile Brüksel'de bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Mogherini ile müzakere heyetinin, Suriye konulu İkinci Brüksel Konferansının sonuçlarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış sürecine uluslararası toplumun desteğinin yinelendiği ve Suriyelilere insani ve nakdi yardımın devamının ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin ülkede siyasi çözüme varılması için birlik olmasının kilit önemine değinildi.

