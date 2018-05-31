Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile Brüksel'de bir araya geldi.
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Mogherini ile müzakere heyetinin, Suriye konulu İkinci Brüksel Konferansının sonuçlarını ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış sürecine uluslararası toplumun desteğinin yinelendiği ve Suriyelilere insani ve nakdi yardımın devamının ele alındığı kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin ülkede siyasi çözüme varılması için birlik olmasının kilit önemine değinildi.
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum