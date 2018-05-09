HABER

Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Burt, Londra'da Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile başkent Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'nin geleceği ile Suriye halkı için istikrarlı ve barışçıl bir geleceğin güvence altına alınmasında İngiltere'nin rolünün değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Johnson da, "Bu ziyaret, Suriye halkının 7 yıldan beri çektiği acıları durdurmak, (bölgedeki) korkunç insan felaketini sona erdirmek için İngiltere'nin Suriye muhalefetiyle sarf ettiği ortak çabaları görüşme bakımından önemli bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

Rejimin, kimyasal silah kullanımı da dahil olmak üzere acımasız saldırılarını sürdürmesi ile müzakerelere katılmayı reddetmesinin, siyasi bir çözüme ulaşılmasını zorlaştırdığını belirten İngiliz bakan bugünkü görüşmede Suriyeli muhalefeti ile Hariri'nin, rejim ve Rusya ile ön koşulsuz, doğrudan müzakerelere katılma konusundaki istekliliklerini tekrar dile getirdiklerini vurguladı.

Johnson ayrıca Suriye'ye yapılan insani yardımların başını ülkesinin çektiğini iddia ederek 2011'den bu yana İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı yardımların toplamda 2,71 milyar sterlin değerinde olduğunu kaydetti.

Ortadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurduOrtadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurdu
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alistair Burt Boris Johnson ingiltere Nasr el-Hariri Suriye Suriye Müzakere Heyeti

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.