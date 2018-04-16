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"Suriye rejimi ders alacak mı almayacak mı göreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

"Suriye rejimi ders alacak mı almayacak mı göreceğiz"

ZAHRAN (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine karşı operasyonuyla ilgili "Suriye rejimi ders alacak mı almayacak mı göreceğiz." dedi.

Suudi Arabistan'ın Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin kapanışının ardından basın toplantısı düzenleyen Cubeyr, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine karşı operasyonuyla ilgili sorusuna ilişkin, "Suriye rejimi bu uygulamalardan ders alacak mı almayacak mı ya da barış müzakerelerinde ilerleme kaydedilecek mi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de siyasi sürecin devam etmesini ve Suriye halkının sıkıntılarını bitirecek şekilde neticelenmesini umduklarını dile getiren Cubeyr, Arap Birliği Zirvesi'nden yapılan açıklamada da buna işaret ettiklerini söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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ABD Esed rejimi Suudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

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