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Suriye rejimi, göçmenlerin dönüşü için komite kurulmasını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

SURİYE'de rejim, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden yaklaşık 5 milyon kişinin evlerine dönüşü için koordinasyon komitesi kurulmasını kabul etti.

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'de rejim, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden yaklaşık 5 milyon kişinin evlerine dönüşü için koordinasyon komitesi kurulmasını kabul etti. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise DEAŞ terör örgütü tarafından Süveyde'de kaçırılan kadın ve çocukların serbest bırakılmasına karşı, ellerindeki örgüt üyelerini serbest bırakabileceğini açıkladı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan habere göre, Suriye hükümeti, 2011'de çıkan iş savaş nedeniyle yaşadıkları köy ve kentlerden başka ülkelere göç eden yaklaşık 5 milyon kişinin dönüşü için koordinasyon komitesi kurulmasını kabul etti. SANA'nın haberine göre, komite, yerinden edilen herkesin statüsünün belirlenmesi için gerekli önlemleri alacak ve farklı bölgelerde güvenlik ve temel hizmetleri sağlayarak bu kişilerin güvenli dönüşünü garanti altına alacak. Haberde ayrıca, komitenin 'bu kişilerin 2011'de başlayan savaş öncesinde yaptıkları işlere geri dönmesi ve normal bir hayat sürdürmelerinin sağlanması için gerekli adımları atabileceği' de belirtildi.
DSG, SİVİLLERE KARŞI DEAŞ'LILARI BIRAKMAYI TEKLİF ETTİ
Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu DSG ise yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütü tarafından Süveyde'de kaçırılan kadın ve çocukların serbest bırakılmasına karşı, ellerindeki örgüt üyelerini serbest bırakabileceğini açıkladı. DSG'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"DEAŞ, Suriye'nin Süveyde kentine 25 Temmuz tarihinde terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Dürzi halkların hedef alındığı saldırıda barbarca bir katliam gerçekleştirilmiş ve çoğunluğu kadın ve çocuk olan çok sayıda sivil de kaçırılmıştır. Suriye halklarının birlik ve kardeşliğine inanan DSG olarak, Süveyde halkı ve kaçırılan sivillerin ailelerine, güçlerimizin farklı tarihlerde tutukladığı DEAŞ çetelerini, kaçırılan sivillerle takas etmeye hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Tek temennimiz kaçırılan sivillerin sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına dönmesidir."

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