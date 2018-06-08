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Suriye rejiminin üst düzey yetkilisi hakkında uluslararası tutuklama emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal Başsavcı Peter Frank’ın Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarttığı iddia edildi

BERLİN (AA) – Almanya'da Federal Başsavcı Peter Frank'ın, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarttığı ileri sürüldü.

Spiegel dergisinin güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre Başsavcı Frank, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarttı.

Haberde, insanlığa karşı suç işlediği ileri sürülen Hassan’ın direktörlüğünü yaptığı istihbarat servisi çalışanlarının 2011-2013'te yüzlerce sivile tecavüz ve işkence ettiği ve yüzlercesini öldürdüğü kaydedildi.

64 yaşındaki Hassan'ın, Beşşar Esed’in en yakın danışmanlardan olduğu ve baba Hafız Esed’e de hizmet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, sivil halka ve muhalefete yapılan zulme ilişkin Esed rejiminin üst düzey üyelerini hesaba çekme konusunda bunun dünyada ilk girişim olduğu ifade edildi.

Federal Başsavcılığın ve Federal Kriminal Dairesi’nin yaptığı soruşturmanın, Suriye'deki Esed rejiminin savaş suçlarını belgeleyen fotoğrafları sızdıran “Caesar” kod adlı askeri polis ve başka tanıklara dayandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank Beşşar Esed Suriye

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