Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekildi.
Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, Yukarıbeydaş Mahallesi'ndeki tepeye dikildikten sonra vatandaşlarca İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin hakim noktalarına dikilen 6. bayrak törenine katıldıklarını belirterek, "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulundu.
Suriye ile 95 kilometrelik bir sınırları olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:
"İlçede yaklaşık 120 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Bugüne kadar 500 bin sığınmacı da ilçe sınırımızdan geçip başka il ve ilçelere göçtü. Bayraksızlığın, vatansızlığın ne olduğunu en iyi bilen ilçelerden birisiyiz. Akçakale'nin kırsal mahallelerindeki her evde Türk bayrağını gördükçe duygulanıp bu güzel manzara karşısında gururlanıyorum. Şimdi gençliğimiz bayrak sevgisiyle yetişiyor. Allah'a şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı tamamlandı. Güvenlik güçlerimiz şimdi Tel Rıfat'a harekat başlatıyor. İnşallah kısa sürede oradan da muzaffer bir şekilde dönerler. 90 yıl önce bu bölgede dedelerimiz birlikte yaşıyordu. Dolayısıyla oraları öncelikle savunma hakkı bizlerindir. Allah asker ve polislerimizi muvaffak eylesin."
Mahalle muhtarı İbrahim Büyükaslan ise Türk bayrağını mahallede dalgalandırdığı için Ayhan'a teşekkür etti.
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