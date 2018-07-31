Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı

Akçakale Belediyesince sınır karakolunun bahçesindeki göndere 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde Türk bayrağı çekildi.
Suriye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Büyüktaş Mahallesi'ndeki jandarma karakolunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, 6 metre uzunluğundaki ve 4 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 12 metre yüksekliği olan göndere çekildi.
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, törenin ardından yaptığı açıklamada, karakol bahçesine çekilen bayrağın ilçenin muhtelif yüksek tepelerine dikilen 9. Türk bayrağı olduğunu söyledi.
Bayrağın, Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyat bölgesinden net göründüğünü belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Kısa bir süre önce bu bölgedeki bazı mahallelerimizde belediyemizin yürüttüğü çalışmaları incelemek üzere geldiğimizde, inşaatı devam eden karakolumuzun içinde küçük bir direğe asılı bayrağımızı gördük. Hemen arkadaşlarıma bu bölgeyle ilgili bilgi vererek bu direğin buraya yakışmadığını ve daha önce de ilçemizin yüksek tepelerine diktiğimiz bayrak direğinin aynısının bu bölgeye dikilmesi talimatını verdik. Sağ olsunlar çalışma arkadaşlarım kısa sürede gereğini yaparak, 12 metre yüksekliğindeki bayrak direğini buraya dikti. Bizler de bugün ilçe jandarma komutanımız ve askerlerimizle birlikte ay yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektik."
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