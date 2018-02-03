Suriye sınırına 'Altın Kafes' örülecek

Aselsan’ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Korkut, radarlarla desteklenerek YPG’li teröristlerin roketli saldırısına uğrayan Hatay ve Kilis’in üzerine ‘Altın Kafes’ örülecek.

ASELSAN’ın 2015’te geliştirdiği ‘Korkut’ adlı bir hava savunma sistemi var. Savunma Sanayii kulislerinde ‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan ise ‘Korkut’un, çok daha kısa menzilli radarlarla desteklenerek ani reaksiyon verebilecek bir ağa dönüştürülmesi.

Halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde olan ‘Korkut’, 35 milimetre modernize çekili toplar ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat sistemlerinin entegre edilmesiyle geliştiriliyor.

Bu tür savunma sistemleri, adlarından da anlaşılacağı üzere, kurulu bulundukları bölgenin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, çok kısa süre içinde, hedefine ulaşmadan havada imha edebilmesi.

PROJE HIZLANACAK

Ankara’da; projenin, üç gün önce toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde (SSİK) de ele alındığı ve ASELSAN’a çalışmaların hızlandırılması talimatı verildiği konuşuluyor.