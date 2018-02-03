HABER

Suriye sınırına 'Altın Kafes' örülecek

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yerli hava savunma sistemi Korkut, kısa menzilli radarlarla desteklenecek. PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırısına maruz kalan Hatay ve Kilis'in üzerine "Altın Kafes" kurulacak.

Aselsan’ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Korkut, radarlarla desteklenerek YPG’li teröristlerin roketli saldırısına uğrayan Hatay ve Kilis’in üzerine ‘Altın Kafes’ örülecek.

ASELSAN’ın 2015’te geliştirdiği ‘Korkut’ adlı bir hava savunma sistemi var. Savunma Sanayii kulislerinde ‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan ise ‘Korkut’un, çok daha kısa menzilli radarlarla desteklenerek ani reaksiyon verebilecek bir ağa dönüştürülmesi.

Halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde olan ‘Korkut’, 35 milimetre modernize çekili toplar ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat sistemlerinin entegre edilmesiyle geliştiriliyor.

Bu tür savunma sistemleri, adlarından da anlaşılacağı üzere, kurulu bulundukları bölgenin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, çok kısa süre içinde, hedefine ulaşmadan havada imha edebilmesi.

PROJE HIZLANACAK

Ankara’da; projenin, üç gün önce toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde (SSİK) de ele alındığı ve ASELSAN’a çalışmaların hızlandırılması talimatı verildiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklama şöyleydi:

“Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar Dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”

SSİK sonrası yapılan bu açıklamada, doğal olarak hiçbir projenin adı spesifik olarak anılmıyor. Ancak askeri kulislerde, ASELSAN’ın üzerinde çalışmaya devam ettiği hava savunma ağı sisteminin, listenin üst sıralarında olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu talimatı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu talimatı!

ROKETLERİ VURACAK

ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı bölgesel hava savunma ağı, füze ve daha kısa menzilli olan roket tehdidine maruz kalan yerleşim bölgelerine hızla konuşlandırılacak.

Sistem, roketin; atılmasından sadece saniyeler sonra tespitini, düşeceği noktanın hesaplanarak yerdeki savunma sistemlerine uyarının gönderilmesini ve parçacıklı mühimmat vasıtasıyla yere düşmeden imhasını sağlıyor.

Sadece bu kadar da değil… Hedefe ulaşmadan havada imha edilen roketin atıldığı koordinatların tespiti ve o noktaya karşı ateş açılması da sistemin sağladığı diğer askeri imkân.

KİLİS VE REYHANLI

Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne her gün çok sayıda roket ve havan topu mermisi düştü.

Teröristlerin hedef gözetmeden attığı bu roketler bölgede masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor. Bu saldırıların çıkış noktaları TSK topçuları tarafından ateş altına alınıyor olsa da, bölgede roket ve havan tehdidi sürüyor.

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktırSuriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

İşte bu yüzden, Türkiye – Suriye sınırının batı bölümünde kurulma çalışmalarına hız verilen ‘Altın Kafes’ hayati önem taşıyor.

Vatan'dan Murat Çelik'in yazısına göre, sistemin operasyon bölgesinde hayata geçeceği tarih henüz net değil ama ASELSAN bunun bir an önce olması için yoğun mesai veriyor. Afrin bölgesinden Reyhanlı ve Kilis’e yönelen havan mermisi, roket ya da füzelerin havada imha edilmesi ve bunların atıldığı noktaların anında vurulması çok önemli bir gelişme olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye altın kafes

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kilise hataya roketleri kimin attigini ogrenmek istiyosaniz kozmik odadaki konusmalari hatirlayin ve birazcik mantik varsa 60-70 km uzaktaki dusman buraya nasil roketi yetistirir diye dusunun koyunlar... gerci dusunebilseydiniz koyun degil insan olurdunuz,,
Vallahi sınırlarımızı,çok sağlam duvarlar yapıp,güvenlik en sağlam şekilde hem Askerimizin güvenliği hem halkımızın Vatanımızın güvenliği için sağlam duvarlarla baştan başa,sıkı korunacak şekilde ışıklandırılmış,geçişler denetimli olsun,bu operasyonlar bitince de Suriyeliler tek kişi kalmadan yerlerine topraklarına gitsinler,sahip çıksınlar topraklarına,terörist yuvalarına izin vermesinler kanmasınlar hainlere.Suriye de seçim olsun demokrasi gelsin huzur gelsin.Türkiye mizede huzur gelsin.tertemiz sınırlar ülke olsun.barışın olduğu her kesin işinde gücünde yaşamı olsun artık,olsun yaa inş.
Diğer Haberler
Caminin silüetini bozduğu iddiasıyla müftülük binasını kepçeyle yıkmaya kalktı

Caminin silüetini bozduğu iddiasıyla müftülük binasını kepçeyle yıkmaya kalktı

Başkan Dinçer: "Esnafa faizsiz kredi dönemi başlasın"

Başkan Dinçer: "Esnafa faizsiz kredi dönemi başlasın"

Teleferikle Uludağ; yerliye 38, yabancıya 57 lira

Teleferikle Uludağ; yerliye 38, yabancıya 57 lira

Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (3)

Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (3)

Vali, karda yolda kalan vatandaşın aracını itti

Vali, karda yolda kalan vatandaşın aracını itti

Türkiye’nin yöresel lezzetleri görücüye çıktı

Türkiye’nin yöresel lezzetleri görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.