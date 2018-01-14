Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.
(AA)
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