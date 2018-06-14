Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli illerden sınırdaki birliklere takviye amaçlı gelen fırtına obüsü yüklü araçlar Hatay'ın Yayladağı ilçesine vardı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen fırtına obüsü yüklü 3 tır ilçeye geldi.
Tırlar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edildi.
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