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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

Fırtına obüsü yüklü 3 tır, Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı

Çeşitli illerden sınırdaki birliklere takviye amaçlı gelen fırtına obüsü yüklü araçlar Hatay'ın Yayladağı ilçesine vardı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen fırtına obüsü yüklü 3 tır ilçeye geldi.

Tırlar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edildi.

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fırtına obüsü hatay sevkiyat Suriye

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