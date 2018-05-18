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Suriye sınırına dev Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe, 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye, Suriye sınırına yakın bölgeye konuşlandırılan 12 metre yüksekliğindeki direğe, 4 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı çekti.

Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, vatandaşların yardımıyla Geçittepe Mahallesi'ndeki tepeye dikildi. Daha sonra vatandaşların katılımıyla bayrak, göndere çekildi.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçenin hakim noktalarına daha önce de 6 bayrak diktiklerini hatırlatarak, "Geçittepe Mahallemiz ile birlikte bugün ilçemizde, 7. al bayrağımızı göndere çektik. Şükürler olsun ki bizler, bayrağımızı dalgalandırabiliyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı İsa Bozkurt ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Akçakale Belediyesince daha önce de Suriye sınırındaki Hürriyet, Öncül, Altıntepe, Aşağı Beydaş, Yukarı Beydaş ve Koruklu mahallelerinde bulunan hakim tepelere bayrak dikilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye Şanlıurfa türk bayrağı

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