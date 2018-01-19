Suriye sınırına ÖSO birlikleri sevk edildi

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay sınır hattına sevk edildi.
Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan 20 otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'ten geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.
ÖSO birliklerinin Afrin Operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olarak gittiği öğrenildi.
(AA)
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık teklif edilemez, ciddiye almıyoruz
Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!
Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Son dakika! Afrin sınırında yeni önlem: 'Kayı' güvenlik sistemi
16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuş!
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi