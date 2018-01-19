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Suriye sınırına ÖSO birlikleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 41 dakika önce

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan ÖSO birlikleri, Hatay sınır hattına sevk edildi

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay sınır hattına sevk edildi.

Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan 20 otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'ten geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.

ÖSO birliklerinin Afrin Operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olarak gittiği öğrenildi.

(AA)

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