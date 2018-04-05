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Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için Zeytin Dalı adıyla yeni bir sınır kapısının açılacağı belirtildi.

Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Gümrük kapısının, Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

Başbakanlık'taki toplantıda, Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamanın yolları da değerlendirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Hatay ziyaretinin ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalarla ilgili görüşmeler yapacak.

HAMAM KÖYÜ YAKINLARINA AÇILACAK

Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.

TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliği'ne verilmişti.

Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını belirtti. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zeytin dalı metin dalı hepsi önceden yazılmış çizilmiş projelerdir bop eş başkanımız sayesinde bop işliyor hiç demiyormusunuz dünya kimse erdogana niye ses etmiyor çünkü erdogana yanlış yapana erdogan bakın oynamam diyor yani mecburdur reise ortadoğu nun coğrafi yapısı na en uygun ülke turkiyedir girdi çıktılar hep türkiye üzerindedir o yüzden israil projesi olan bop bize muhtaçtır
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