Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde Suriye'nin Rasulayn bölgesinden 2 kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını belirledi.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmayla yakalanan terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen İ.E.G. ve Ç.D. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

