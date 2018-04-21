Suriye sınırında 23 Nisan etkinlikleri

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürü Fazlı şen’in koltuğunu devralan minik öğrenci, polis telsizinde anons ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Ceylanpınar Düzova kırsal Mahallesindeki okulda eğitim gören bir grup öğrenci Okul Müdürü Yaşar İnci ile birlikte Emniyet Müdürü Fazlı Şen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette okulun 8’nci sınıf öğrencisi Semanur Gültekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında bir süreliğine İlçe Emniyet Müdürünün koltuğuna oturdu. Polis telsizinden anons eden Gültekin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yaptıkları ziyaretten memnun olduklarını dile getiren Okul Müdürü Yaşar İnci ve öğrenciler, Emniyet Müdürü Fazlı Şen’e göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.