Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden yurda giriş yapan terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde ilçenin karşısında bulunan, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Maden Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan S.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

