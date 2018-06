Suriye sınırında Erdoğan'a destek sevinci

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dönem ilçede AK Parti'ye büyük destek verildiğini kaydetti.

Akçakale olarak bu orana ulaştıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Yıldık, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı bu süreçte yalnız bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın sürekli desteğini alan bir ilçemizdir. 24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi, gereğini yaptığımıza da inanıyoruz. Buradan bariz gözle sınırın karşısında yaşananlar görülüyor. Karşıda 6 ayda bir bayrağın nasıl değiştiğini, vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi çıplak gözle bile görüyoruz. Biz Akçakaleliler olarak sürekli Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz Akçakale'de yoğun bir seçim çalışması yürüttük, bugün de bu sonucu aldık."

- "Canımızın bir parçası"

Akçakaleli Ömer Elet de inandıkları bir liderin Türkiye'nin yeni döneminde hükümet başkanı olmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Elet, "Cumhurbaşkanımız bir dünya lideridir, İslam aleminin son lideridir. Kendisi canımızın bir parçasıdır. Ölümüne kadar kendine desteğimiz her zaman sürecektir. Her zaman ve her yerde bu desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.