Suriye sınırında Erdoğan'a destek sevinci

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy çıkmasının sevinci yaşanıyor.
Kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akçakale ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 94 civarında oy çıktı.
Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dönem ilçede AK Parti'ye büyük destek verildiğini kaydetti.
Türkiye birinciliği hedefine ulaşamadıkları için buruk sevinç yaşadıklarını söyleyen Ayhan, "Sınır ilçesiyiz. 90 kilometre sınırımız var. Yaklaşık 120 bin de Suriyeli sığınmacı misafir ediyoruz. Halkımız vatansızlığın ve bayraksızlığın ne olduğunu sınırın hemen karşısında gördüğü için çok iyi biliyor. Halkımızın çok büyük bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi var. Onun için seçilmesine katkı sunduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.
- "Suriye tarafında yaşananlar etkili oldu"
AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da partisine desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.
Seçimlerin huzurlu bir şekilde geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldık, vatandaşların tebrik ziyaretlerini kabul ettiklerini dile getirdi.
Akçakale olarak bu orana ulaştıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Yıldık, şunları kaydetti:
"Recep Tayyip Erdoğan'ı bu süreçte yalnız bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın sürekli desteğini alan bir ilçemizdir. 24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi, gereğini yaptığımıza da inanıyoruz. Buradan bariz gözle sınırın karşısında yaşananlar görülüyor. Karşıda 6 ayda bir bayrağın nasıl değiştiğini, vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi çıplak gözle bile görüyoruz. Biz Akçakaleliler olarak sürekli Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz Akçakale'de yoğun bir seçim çalışması yürüttük, bugün de bu sonucu aldık."
- "Canımızın bir parçası"
Akçakaleli Ömer Elet de inandıkları bir liderin Türkiye'nin yeni döneminde hükümet başkanı olmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti.
Elet, "Cumhurbaşkanımız bir dünya lideridir, İslam aleminin son lideridir. Kendisi canımızın bir parçasıdır. Ölümüne kadar kendine desteğimiz her zaman sürecektir. Her zaman ve her yerde bu desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Ömer Batmaz da ilçe halkı olarak üzerilerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.
Sonuçların Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Batmaz, "Bundan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza bu konuda sevgimizi bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Rabb'imiz gönlümüze göre verdi." dedi.
74 yaşındaki İbrahim Narin de Akçakalelilerin vatanına ve milletine bağlı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki ciddi sıkıntıları yaşatanlara karşı tek mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olduğuna inanıyoruz. Kendisine oy verdik, hem Türkiye açısından hem de vatandaşlarımız açısından bu sürecin devam etmesini istedik. Vatandaş inandı, oyunu verdi." şeklinde konuştu.
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