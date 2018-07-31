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Suriye sınırında hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkıyatlar devam ediyor.

Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine askeri sevkıyatlar devam ediyor. Askeri araç ve personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor. Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Kilis Tel Rıfat münbiç Öncüpınar Elbeyli Çobanbey sınır kapısı

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