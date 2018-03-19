Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.
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