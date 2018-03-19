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Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suriye tarafından ateş açan teröriste askerler anında karşılık verdi, terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.

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