Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Esed rejiminin, Türkmendağı bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılar nedeniyle Sarraf, Kelez ve Murtlu köyleri kırsalında üç ayrı noktadaki ormanlık alanda yangın başladı.
Yayladağı ilçesi Dağarı ve Çalıboğazı mevkilerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki orman yangının, Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.
Öte yandan, Türkmendağı'ndaki çatışma ve patlama sesleri Yayladağı ilçesinden de duyuldu.
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