Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Esed rejiminin, Türkmendağı bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılar nedeniyle dün akşam saatlerinde Sarraf, Kelez ve Murtlu köyleri kırsalındaki üç ayrı noktada ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yayladağı ilçesi Dağardı, Çalıboğazı ve Topraktutan mevkilerine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki orman yangınının, Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.

Öte yandan, Türkmendağı'nda çatışmalar devam ederken, top ve patlama sesleri Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

