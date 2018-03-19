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Suriye sınırında taciz ateşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden nöbet tutan askerlere roketli taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere roket atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca obüslerle anında misliyle karşılık verilen olayda, 10'u yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, gün içerisinde aynı noktadan bir kez daha taciz ateşi gerçekleştirilmiş, askerlerin karşılık vermesi sonucu bir terörist ölü ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar PKK PYD Suriye sınırı

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