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Suriye sınırında uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Suriye sınırında uçurtma şenliği

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırında uçurtma şenliği yapıldı.

Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu 2. Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Suriye'nin Kamışlı kenti sınırına yakın boş arsada yapılan şenliğe, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Uçurtma şenliğinden sonra öğrencilere dondurma ikram edildi.

Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, bu yıl ikincisini düzenledikleri uçurtma şenliğinin öğrenciler için çok eğlenceli geçtiğini belirterek, öğretmenlerin de öğrencilerin sevincine ortak olduğunu söyledi.

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Nusaybin Suriye sınırı Uçurtma şenliği

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