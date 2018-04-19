MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırında uçurtma şenliği yapıldı.
Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu 2. Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi.
Suriye'nin Kamışlı kenti sınırına yakın boş arsada yapılan şenliğe, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Uçurtma şenliğinden sonra öğrencilere dondurma ikram edildi.
Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, bu yıl ikincisini düzenledikleri uçurtma şenliğinin öğrenciler için çok eğlenceli geçtiğini belirterek, öğretmenlerin de öğrencilerin sevincine ortak olduğunu söyledi.
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