Suriye sınırındaki camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi

Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu. Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik ve ÖSO güçleri için dua etti.