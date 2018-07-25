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Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te 29. dönem kazıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:08 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te 29. dönem kazıları

KİLİS (AA) - Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te 29'ncu dönem kazı çalışmalarına başlandı.

Suriye sınırına sıfır noktada yer alan Oylum Höyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlatılan kazı çalışmalarına 15'i teknik olmak üzere, 31 kişilik ekiple devam ediliyor.

Kazı başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki çalışmalarla Demir Çağı ve ikinci bin yıla ait tabakaların araştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Elde edilen yazılı belgelerin bölgenin önemli bir yönetim merkezi olduğunu gösterdiğini ifade eden Engin, boyutları itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yerini alan Oylum Höyük'ün özellikle Tunç Çağı'nda önemli bir yerleşim merkezi olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Engin, son yıllarda elde ettikleri mühürler ve yazılı belgelerin bölgenin bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmadığını ifade ederek, "Özellikle tunç çağlarında Nuhaşe ülkesi olarak bilinen bölgede yer alan Hitit kaynaklarındaki Kuilzila ve Mezopotamya kaynaklarındaki Ulisim/Ullis olabileceği yönünde ancak bunun için daha fazla arkeolojik bulgu ve belgelere ihtiyaç duymaktayız." diye konuştu.

Kazı çalışmalarının iki ay süreceğini aktaran Engin, höyüğün Kilis'in günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadolu ve Suriye coğrafyası arasında bir geçiş noktası olarak kullanıldığını, bu nedenle önemli bir konuma sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
kazı çalışmaları Oylum Höyük Prof. Dr. Atilla Engin Türkiye-Suriye sınırı

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