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Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında bugün uçurtma şenliği düzenlendi.

Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında bugün uçurtma şenliği düzenlendi.
Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin ilçesinin karşısında bulanan Suriye'nin Kamışlı kenti sınırındaki etkinlikte, öğrenciler uçurtma uçurarak coşkuyla eğlendi. Türkiye ve Suriye sınır hattında uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde dakikalarca kaldı. Her iki okulun yöneticileri ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliğiSuriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliğiSuriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliğiSuriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

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