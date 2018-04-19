Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında bugün uçurtma şenliği düzenlendi.
Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin ilçesinin karşısında bulanan Suriye'nin Kamışlı kenti sınırındaki etkinlikte, öğrenciler uçurtma uçurarak coşkuyla eğlendi. Türkiye ve Suriye sınır hattında uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde dakikalarca kaldı. Her iki okulun yöneticileri ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.
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