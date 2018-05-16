"Suriye sorunu bölge ülkeleri ve Avrupa olmadan çözülemez"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, krizlerin arttığı ve her şeyin daha karmaşık hale geldiği bir dünyada Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini artırmaları gerektiğini, Suriye sorununun çözümü için de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm bölge ülkelerinin çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakan Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu, Suriye halkının yarısının çatışmalardan kaçtığını ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin bölgede büyük bir krize dönüştüğünü ifade ederek "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez." dedi.

Krizin çözülmesi konusunda Avrupa ülkelerinin bugüne kadar yetersiz kaldığını, bu nedenle şimdi Almanya'nın, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan ile bir grup oluşturarak krizin çözülebilmesi için çaba harcadığını söyleyen Merkel, "Diğer yandan elbette Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu Astana Grubu da müzakerelere dahil edilmeli." diye konuştu.