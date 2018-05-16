HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Suriye sorunu bölge ülkeleri ve Avrupa olmadan çözülemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, krizlerin arttığı ve her şeyin daha karmaşık hale geldiği bir dünyada Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini artırmaları gerektiğini, Suriye sorununun çözümü için de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm bölge ülkelerinin çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakan Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu, Suriye halkının yarısının çatışmalardan kaçtığını ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin bölgede büyük bir krize dönüştüğünü ifade ederek "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez." dedi.

Krizin çözülmesi konusunda Avrupa ülkelerinin bugüne kadar yetersiz kaldığını, bu nedenle şimdi Almanya'nın, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan ile bir grup oluşturarak krizin çözülebilmesi için çaba harcadığını söyleyen Merkel, "Diğer yandan elbette Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu Astana Grubu da müzakerelere dahil edilmeli." diye konuştu.

Alman Şansölye konuşmasında, Suriye'de kimyasal silah kullanımı, ABD'nin İran ile olan nükleer anlaşmadan ayrılma kararı, İran'ın Golan tepelerindeki İsrail mevzilerine düzenlediği saldırılar, ABD ile AB ülkeleri arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Rusya ile Ukrayna arasında süren ihtilaflar, dünya çapında yaşanan terör olayları ve İsrail devletinin kuruluş törenleri sırasında düzenlenen gösterilerde öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dikkati çekerek "Bizler, huzursuz ve karmaşık bir dünyada yaşadığımızı gözler önüne seren bu olayları her gün izliyoruz. Artık bu olaylardan kendimizi soyutlayamayacağımızı da biliyoruz." dedi.

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yaşanan gelişmelerin, Suriye'deki iç savaşın ve DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadelenin Avrupa'nın güvenliğini de büyük ölçüde tehdit ettiğini vurgulayan Merkel, "Güvenliğimiz vazgeçilemez bir şekilde komşularımıza bağlıdır. Almanya'nın, kendi güvenliği için AB ve NATO üyesi olarak ittifaklara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

İran ile balistik füze programı konusunda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen bu ülkenin nükleer anlaşmayla ilgili şartları yerine getirdiğinin tespit edildiğini, bu nedenle yoğun çabalar sonucunda varılan bu anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduklarını kaydeden Merkel, "İngiltere, Fransa, Almanya ve tüm diğer AB ülkeleri de şimdiki şartlar altında bu anlaşmanın iptal edilmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Batman'ın ilk ve tek sinemasının yeri, yeşil alan yapıldıBatman'ın ilk ve tek sinemasının yeri, yeşil alan yapıldı
99 yıl önce buradan böyle yola çıkmıştı99 yıl önce buradan böyle yola çıkmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.