İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Suriyelileri bir çatı altında toplayacak Suriye Topluluğu Birliği kuruldu.

Arap Derneği iş birliğiyle Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen birliğin kuruluş toplantısı, İstiklal Marşı ve Suriye milli marşının okunmasıyla başladı.

Şu ana kadar çok sayıda gayriresmi toplantı ve aktivite düzenleyen ve 8 ayın sonunda resmileşme kararı alan birliğin, seçimle başkan, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Seçimlerden sonra birlik resmi bir unvan kazanacak. Kuruluş toplantısına çok sayıda Suriyeli siyasetçi, sivil toplum örgütü üyesi ve aktivist katıldı.

- "İstanbul'daki Suriyelileri tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz"

Suriye Topluluğu Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizar el Harat, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşayan 1 milyon 200 bin Suriyeliyi aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Birliğin resmileşmesinden sonra İstanbul'da yaşayan tüm Suriyelilerin eğitim sağlık, barınma ihtiyaçlarının çözümü noktasında aktif olarak çalışacaklarını belirten Harat, ''Türk hükümetinin kontrolünde ve denetiminde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; Türk hükümetinin sırtındaki Suriyelilerin yükünü azaltmak ve sorunları mümkün oldukça bu çatı altında çözmek.'' diye konuştu.