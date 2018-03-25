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Suriye Topluluğu Birliği kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Suriye Topluluğu Birliği üyeleri, kuruluş toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi - Birliğin yönetim kurulu üyesi Sahlul: - "Amacımız; sadece hizmet. Bu hizmetler sağlık, eğitim, spor, barınma gibi birçok kalemi içinde barındırıyor. Tabii en öncelikli amacımız; İstanbul'da yaşayan 1 milyonun üzerinde Suriyelinin Türk toplumu ile uyum içinde yaşamasını sağlamak. Türkiye'de toplum kurallarına ve yasalara uyma konusunda da çalışmalar yapmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Suriyelileri bir çatı altında toplayacak Suriye Topluluğu Birliği kuruldu.

Arap Derneği iş birliğiyle Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen birliğin kuruluş toplantısı, İstiklal Marşı ve Suriye milli marşının okunmasıyla başladı.

Şu ana kadar çok sayıda gayriresmi toplantı ve aktivite düzenleyen ve 8 ayın sonunda resmileşme kararı alan birliğin, seçimle başkan, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Seçimlerden sonra birlik resmi bir unvan kazanacak. Kuruluş toplantısına çok sayıda Suriyeli siyasetçi, sivil toplum örgütü üyesi ve aktivist katıldı.

- "İstanbul'daki Suriyelileri tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz"

Suriye Topluluğu Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizar el Harat, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşayan 1 milyon 200 bin Suriyeliyi aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Birliğin resmileşmesinden sonra İstanbul'da yaşayan tüm Suriyelilerin eğitim sağlık, barınma ihtiyaçlarının çözümü noktasında aktif olarak çalışacaklarını belirten Harat, ''Türk hükümetinin kontrolünde ve denetiminde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; Türk hükümetinin sırtındaki Suriyelilerin yükünü azaltmak ve sorunları mümkün oldukça bu çatı altında çözmek.'' diye konuştu.

- "Birlik hiçbir siyasi kaygı gütmüyor"

Toplantıdan sonra AA muhabirine açıklama yapan Suriye Topluluğu Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Giyas el Sahlul da derneğin öncelikle Suriyelilerin Türk toplumu ile entegrasyonu gibi konularda aracı bir kurum olma hedefini taşıdığını söyledi.

Birliğin hiçbir siyasi kaygı gütmediğini, tamamen bir sivil toplum kuruluşu niteliği taşıdığını vurgulayan Sahlul, ''Amacımız; sadece hizmet. Bu hizmetler sağlık, eğitim, spor, barınma gibi birçok kalemi içinde barındırıyor. Tabii en öncelikli amacımız; İstanbul'da yaşayan 1 milyonun üzerinde Suriyelinin Türk toplumu ile uyum içinde yaşamalarını sağlamak. Türkiye'de toplum kurallarına ve yasalara uyma konusunda da çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Sahlul, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kendi aralarında gruplara ayrıştığına işaret ederek, ''Siyasi ve fikri ayrılıklar nedeniyle Suriyeliler arasında ciddi bir kopma var. Birbirleriyle diyalogları ya hiç yok ya da iyi durumda değil. Biz birlik olarak bu siyasi ayrışmayı ortadan kaldırıp İstanbul'da yaşayan tüm Suriyelileri aynı çatı altında toplamayı amaçlıyoruz. Bu ülkede kendi aralarında ve Türk toplumu içinde nasıl iletişim sağlamaları gerektiği konusunda bu birlik onları koordine edecek. Ayırca biz birlik olarak Suriyelilerin sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm üretmeye çalışacağız. Çözemediğimiz birtakım sorunları da yetkililere aktaracağız. Türk hükümetinin yükünü de bir şekilde azaltmaya çalışacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

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