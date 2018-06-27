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Suriye Türkmen Meclisi Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi: - "Suriye Türkmen Meclisi olarak, TSK ve ÖSO tarafından Zeytin Dalı Harekatıyla özgürlüğüne kavuşturulan Afrin'de, PKK/PYD/YPG teröristleri tarafından iki bombalı araçla düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - "PKK/PYD/YPG'li hainlerin masum Afrin halkının canına kastettiği bu saldırı aynı zamanda Türkiye'nin ABD ile vardığı Münbiç mutabakatına ve Kandil'de sürdürdüğü harekata yöneliktir" - "Türkiye'nin güçlü iradesi ve Suriye halkının desteğiyle, PKK/PYD/YPG teröristleri bölgeden tamamen temizlenecek, Allah'ın izniyle kökleri kazınacaktır"

Suriye Türkmen Meclisi, Afrin'de düzenlenen bombalı araç saldırılarını şiddetle kınayarak, "PKK/PYD/YPG'li hainlerin masum Afrin halkının canına kastettiği bu saldırı, aynı zamanda Türkiye'nin ABD ile vardığı Münbiç mutabakatına ve Kandil'de sürdürdüğü harekata yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de düzenlenen iki bombalı araç saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, saldırılarda hayatına kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatıyla başlattığı, askeri ve diplomatik adımlarını genişleterek Münbiç ve Kandil ile devam ettirdiği sürecin, hain terör örgütünü çöküşe sürüklediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim PKK/PYD/YPG'li hainlerin masum Afrin halkının canına kastettiği bu saldırı aynı zamanda Türkiye'nin ABD ile vardığı Münbiç mutabakatına ve Kandil'de sürdürdüğü harekata yöneliktir. Ancak küresel güç odaklarının kirli senaryolarına taşeronluk yapan teröristler için yol bitmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar bir daha bölgemizin huzuruna, özgürlüğüne, refahına kastedemeyeceklerdir. Türkiye'nin güçlü iradesi ve Suriye halkının desteğiyle PKK/PYD/YPG teröristleri bölgeden tamamen temizlenecek, Allah'ın izniyle kökleri kazınacaktır."

Açıklamada, PKK/PYD/YPG'nin Afrin'de yaptığı katliamın, terör örgütünün çirkin ve gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altı çizilerek, uluslararası toplumun bu hain terör örgütüne karşı tek ses olma çağrısı yapıldı.

Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup üstlenmişti.

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