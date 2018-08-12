Suriye Türkmen Meclisinden Türkmendağı açıklaması

Rejim ve destekçilerinin Türkmendağı'ndaki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Saldırı harekatı, sadece bölgedeki bin yıllık Türkmen varlığını değil, Türkiye’nin sınır güvenliğini ve hatta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin güvenliğini de ateşe atmaktadır." değerlendirilmesi yapıldı.

Açıklamada, "10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması hususunda mutabık kalmalarına rağmen, Türkmen yurdumuz Bayırbucak'ı da kapsayacak şekilde endişe verici gelişmeler artarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suriye Türkmen Meclisi, dün Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlediği olağan toplantı ve İstişare Kurulu toplantısının ardından Türkmendağı'ndaki (Bayırbucak) son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye Türkmen Meclisi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Türkmendağı'nda son günlerde yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek bölgenin korunması için çağrıda bulundu.

Türkmendağı'ndaki son duruma ilişkin insani ve hukuki uyarılarını yetkili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası organizasyonlara diplomatik yollardan yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Bayırbucak'ın yaklaşan bu büyük fırtınadan etkilenmemesi için gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır. Bu hususta tek güvencemiz her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bayırbucak'ın Türkmen karakteri korunmalı, Bayırbucak ilelebet Türkmen yurdu olarak kalmalıdır."

- Rejim ve destekçileri Türkmendağı'nı hedef aldı

Öte yandan, Türkmendağı'nın tamamını ele geçirmek isteyen Esed rejimi ve destekçileri, Türkmendağı’nın İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde kalan kısımlarına dün yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirmişti.

Rejimin bölgeye askeri yığınağı sürüyor.

Rejim 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı'nın bazı kısımları, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor.

