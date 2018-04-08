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Suriye Türkmenlerinden Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi, Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi  - Açıklamadan:  - "Suriye Türkmen Meclisi, tüm dünyayı, Guta’da yaşanan insanlık dışı katliamlar karşısında, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etmektedir"  - "Suriye Türkmen Meclisi, katilleri cezalandırarak parmaklıklar ardına gönderecek, adaleti tecelli ettirecek her türlü adımın parçası olmuş ve olmaya devam edecektir"

Suriye Türkmen Meclisi, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını "soykırım" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Suriye Türkmen Meclisi, Beşşar Esed rejiminin dün akşam saatlerinde Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye Türkmen Meclisi, tüm dünyayı, Guta'da yaşanan insanlık dışı katliamlar karşısında, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, rejiminin kimyasal silah saldırısı "soykırım" olarak nitelendirilirken, rejimin sivillere karşı kimyasal silahlar kullanılmasına rağmen uluslararası kurumların çalışmasını engelleyenlerin, Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'daki sivillerin katletmesinde suç ortağı olduğu vurgulandı.

"7 Nisan 2018 Suriye ve hatta dünya tarihine kapkara bir sayfa olarak geçecektir." sözlerine yer verilen açıklamada, "Suriye Türkmen Meclisi, katilleri cezalandırarak parmaklıklar ardına gönderecek, adaleti tecelli ettirecek her türlü adımın parçası olmuş ve olmaya da devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma ilçesinde hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

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