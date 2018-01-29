SOÇİ (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde yarın yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcılarının kente varışları sürüyor. Ankara'dan yola çıkacak Türkmen, Kürt ve Arap yaklaşık 90 muhalifin de kente ulaşması bekleniyor.

Soçi'de yarın düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak delegelerin uçakları arka arkaya kente iniyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da öğle saatlerinde Soçi'ye vardı.

Aynı saatlerde üç garantör ülke, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanları bir hazırlık toplantısı yaptı.

ABD, İngiltere ve Fransa ise Kongre'ye gözlemci göndermeyeceklerini duyurdu.

Bu arada Türkmen, Kürt ve Arap muhaliflerden oluşan yaklaşık 90 muhalifin Ankara'dan yola çıkarak, gece saatlerinde kente varmaları bekleniyor.

- Kongre programı ve gündemi

Yarın Kongre'nin 10.00 sularında açılış konuşmalarıyla başlaması, oturumların basına kapalı olarak 18.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin katılacağı Kongre'nin sonuç bildirisinin 18.30-19.00'daki son oturumda okunması planlanıyor.