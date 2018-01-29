SOÇİ (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde yarın yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcılarının kente varışları sürüyor. Ankara'dan yola çıkacak Türkmen, Kürt ve Arap yaklaşık 90 muhalifin de kente ulaşması bekleniyor.
Soçi'de yarın düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak delegelerin uçakları arka arkaya kente iniyor.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da öğle saatlerinde Soçi'ye vardı.
Aynı saatlerde üç garantör ülke, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanları bir hazırlık toplantısı yaptı.
ABD, İngiltere ve Fransa ise Kongre'ye gözlemci göndermeyeceklerini duyurdu.
Bu arada Türkmen, Kürt ve Arap muhaliflerden oluşan yaklaşık 90 muhalifin Ankara'dan yola çıkarak, gece saatlerinde kente varmaları bekleniyor.
- Kongre programı ve gündemi
Yarın Kongre'nin 10.00 sularında açılış konuşmalarıyla başlaması, oturumların basına kapalı olarak 18.30'a kadar sürmesi bekleniyor.
Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin katılacağı Kongre'nin sonuç bildirisinin 18.30-19.00'daki son oturumda okunması planlanıyor.
Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu kurulması oluşturuyor. Seçim takvimi belirlenmesi ve seçim düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütecek bir komitenin de kurulması öngörülüyor.
Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.
Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.
Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.
Kongre'nin ambleminde yalnızca Esed rejiminin bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı.
BM temsilcisi Staffan de Mistura, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurgulamıştı.
Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin itirazı nedeniyle Kongre'ye davet edilmemişti.
(AA)
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