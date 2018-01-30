Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

BM temsilcisi, katılımcıların, kendisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yaptığını ifade etti.

De Mistura, anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını dile getirerek, anayasa komitesinin yetkileri, prosedürleri ve seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağını vurguladı.

De Mistura, Soçi'de düzenlenen Suriye konulu Ulusal Diyalog Kongresi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, sonuç bildirisinde alınan kararları açıkladı.

SOÇİ (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de en kısa sürede anayasa komitesi çalışmaları başlatacağını söyledi.

De Mistura, "En kısa zamanda BMGK'nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde (anayasa komitesi ile ilgili) görevimde nasıl ilerleyeceğimi belirteceğim. Bu, uygulamada anayasa taslağı çalışması için Cenevre'de bir takvim ve süreç ayarlamak gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- "Cenevre'nin rolünü çalmak istemedik"

De Mistura'nın ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev de Soçi'den çıkan sonuçların BM gözetimindeki Cenevre sürecini canlandırması için kullanılacağını söyledi.

Muhaliflerin katılmadığı kongreye bin 393 delegenin ve 50 gözlemcinin katıldığını belirten Lavrentyev, sonuç bildirisi, katılımcıların başvurusu ve anayasa komitesi için aday listesi olmak üzere üç belgenin kabul edildiğini kaydetti.

Lavrentyev, 150 kişiden oluşan aday listesinin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sunulacağını ifade ederek, "Cenevre'nin rolünü çalmak istemedik. Siyasi sürecin canlanmasına mümkün olduğunca fazla katkıda bulunmak istedik." dedi.