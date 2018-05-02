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"Suriye yeni bir sürecin eşiğinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

ICRC Başkanı Maurer: - "Suriye'de yeni bir sürecin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum" - "Büyük aktörler ya savaşı sona erdirmek için mevcut durumdan bir mutabakata ulaşacak ya da yeni silahlı çatışmaların başlayacağı yine çok tehlikeli bir durumla karşılaşacağız" - "Suriye'deki kayıp kişilerin bulunması için son 8 ayda 13 bin başvuru aldık"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Suriye'nin bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak "Büyük aktörler ya savaşı sona erdirmek için mevcut durumdan bir mutabakata ulaşacak ya da yeni silahlı çatışmaların başlayacağı yine çok tehlikeli bir durumla karşılaşacağız." uyarısında bulundu.

ICRC Başkanı Peter Maurer, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, başta Suriye olmak üzere çatışma bölgelerindeki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki durumun Kızılhaç için geçen yıl veya iki yıl öncesine göre farklı olduğuna dikkati çeken Maurer, "Suriye'de yeni bir sürecin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Maurer, ülkedeki iç savaşın ilk 6 yılının, Beşşar Esed rejiminin ve muhaliflerin kontrol ettiği kuşatma altında bulunan bölgelerdeki sivillere ulaşmak için yaptıkları mücadele ve müzakerelerle geçtiğinin altını çizdi.

Suriye'nin bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Maurer, "Büyük aktörler ya savaşı sona erdirmek için mevcut durumdan bir mutabakata ulaşacak ya da yeni silahlı çatışmaların başlayacağı yine çok tehlikeli bir durumla karşılaşacağız." dedi.

- "Kayıp kişiler için 13 bin başvuru aldık"

Maurer, Suriye'de karşı karşıya bulundukları en ciddi sorunlardan birinin "kayıp kişiler" olduğunu belirterek son 8 ayda kayıp kişilerin yakınlarından 13 bin başvuru aldıklarını aktardı.

Ülkedeki ortadan kaybolmaların çoğunun nedeninin siyasi olduğunu dile getiren Maurer, en çok, "Oğlum nerede? Kocam tutuklama merkezinde mi? Öldü mü, yoksa ülkeyi mi terk etti?" sorularıyla karşılaştıklarını söyledi.

- "2,5 milyon Iraklı evine dönemedi"

Öte yandan, Irak'ta da 5 milyon sivilin yerinden edildiğini, 2,5 milyonun evine geri döndüğünü ve bu ailelerin normal hayatlarına dönmesi için yardımlarını devam ettirdikleri bilgisini paylaşan Maurer, kamplarda yaşayan 2,5 milyon Iraklının siyasi ve etnik nedenler yüzünden evlerine dönemediklerine vurgu yaptı.

Maurer, Suriye, Irak ve Yemen'de ICRC'nin kapasitesini ve kaynaklarını en eşit ve adil şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

İnsani krizin yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 10 gün sonra ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Maurer, haziran sonunda da Bangladeş ve Myanmar'a gidip Arakanlı Müslümanlara yönelik ICRC'nin yardım faaliyetlerini yerinde takip edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer

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