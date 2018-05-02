"Suriye yeni bir sürecin eşiğinde"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Suriye'nin bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak "Büyük aktörler ya savaşı sona erdirmek için mevcut durumdan bir mutabakata ulaşacak ya da yeni silahlı çatışmaların başlayacağı yine çok tehlikeli bir durumla karşılaşacağız." uyarısında bulundu.

ICRC Başkanı Peter Maurer, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, başta Suriye olmak üzere çatışma bölgelerindeki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki durumun Kızılhaç için geçen yıl veya iki yıl öncesine göre farklı olduğuna dikkati çeken Maurer, "Suriye'de yeni bir sürecin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Maurer, ülkedeki iç savaşın ilk 6 yılının, Beşşar Esed rejiminin ve muhaliflerin kontrol ettiği kuşatma altında bulunan bölgelerdeki sivillere ulaşmak için yaptıkları mücadele ve müzakerelerle geçtiğinin altını çizdi.

Suriye'nin bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Maurer, "Büyük aktörler ya savaşı sona erdirmek için mevcut durumdan bir mutabakata ulaşacak ya da yeni silahlı çatışmaların başlayacağı yine çok tehlikeli bir durumla karşılaşacağız." dedi.