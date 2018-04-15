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Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin vurulmasına tam destek veren İsrail Başbakanı Netenyahu, ABD, İngiltere ve Fransa'ya İran'ı vurma çağrısında bulundu.

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İsrail merkezli Jerusalem Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'yi hedef alan ittifaka İran'a da benzer bir müdahale edilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

İSTEĞİNİ İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'E İLETTİ

İsrail basınının haberine göre, Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Theresa May'e ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonunun, bir benzerinin de İran'a karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

OPERASYONA DESTEK VERMİŞTİ

Cumartesi günü Theresa May ile telefonda görüşen Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı düzenlediği operasyonu desteklediğini ve operasyona İngiltere ve Fransa'nın verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İRAN'I "TERÖRİST DEVLET" OLMAKLA SUÇLADI

Operasyonun bölgede konvansiyonel olmayan silahlara sıfır tolerans mesajını verdiğini vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer güce sahip ve bölgede dengeleri bozan terörist bir devlet olduğunu söyledi.

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Suriye israil ABD Fransa ingiltere Binyamin Netanyahu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte dünyanın eline fırsat geçti ellerinde imkan var gecikmeden İran’ın nükleer tesislerini vururlarsa 3.dünya savaşı bir çeyrek asır daha uzayabilir eğer İran’ı kendi haline bırakırlarsa 3.dünya savaşı kesinlikle kaçınılmaz. Bunu takip ede duralım ABD’nin Natonun samimiyeti bu bağlamda ortaya çıkacak bölgedeki en büyük tehlike İrandır. Eğer İran’ı vurmazlarsa demektirki Suriye’yi kendi çıkarıları için dünyaya güç gösterisi yapmak için vurmuştur hadi hayırlısı şuan Dünya uzatmaları oynuyor.
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