Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İsrail merkezli Jerusalem Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'yi hedef alan ittifaka İran'a da benzer bir müdahale edilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
İSTEĞİNİ İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'E İLETTİ
İsrail basınının haberine göre, Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Theresa May'e ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonunun, bir benzerinin de İran'a karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
OPERASYONA DESTEK VERMİŞTİ
Cumartesi günü Theresa May ile telefonda görüşen Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı düzenlediği operasyonu desteklediğini ve operasyona İngiltere ve Fransa'nın verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
İRAN'I "TERÖRİST DEVLET" OLMAKLA SUÇLADI
Operasyonun bölgede konvansiyonel olmayan silahlara sıfır tolerans mesajını verdiğini vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer güce sahip ve bölgede dengeleri bozan terörist bir devlet olduğunu söyledi.
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