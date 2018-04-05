Suriye zirvesi Ortadoğu’da barışa giden yolda önemli adım

Koşkin, siyasi sürecin arkasından bölgenin kalan teröristlerden temizleneceğini, ancak bunun birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

Suriye’deki çatışmaların bütün bölgeye yansıdığını kaydeden Koşkin, üç ülkenin bölgedeki diğer problemlerin de üstesinden gelebileceğine dikkat çekti.

Koşkin, “Özellikle üç ülkenin karşılıklı etkileşimi sayesinde Suriye meselesinde dönüm noktasına ulaşıldı. Bu çizgi ilerde devam edecektir ve üç ülke ileride bölgeye barış getirmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Üç ülkenin bir araya gelerek bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak girişimde bulunmasının Ortadoğu’daki dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Rus uzmanlar, Washington’un bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

MOSKOVA (AA) – ELENA TESLOVA – Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Ankara'da katıldığı Suriye konulu zirve Ortadoğu’da barışa giden yolda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı Yuriy Mavaşev, Rusya-Türkiye-İran’ın Suriye sorunu etrafında bir araya geldiğini hatırlatarak, “Rusya, Türkiye ve İran’ın karşılıklı etkileşimi Ortadoğu’yu olumlu etkilemekte, barışı ve istikrarı getirmektedir.” dedi.

Ortadoğu’da barışı güçlendirerek bu üç ülkenin bölgedeki etkisini artırdığını söyleyen Mavaşev, “Şimdi Ortadoğu’da önemli oyuncular ABD değil, Rusya, Türkiye ve İran’dır. Bu Washington’un hoşuna gitmiyor, bunun için üç ülkeyi kavga ettirme girişiminde bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İran ile de Suudi Arabistan ile de iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken Mavaşev, Türkiye’nin bu iki ülke arasında da iyi ilişki kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Mavaşev, böylece bölgede hızlı bir şekilde güvenliğin sağlanması suretiyle Türkiye’nin sadece Suriye değil, Yemen meselesinin de çözümüne yardım etmiş olacağını anlattı.

Türkiye, İran ve Rusya’nın Ortadoğu’daki politikalarındaki en önemli farkın, rejimleri devirmeye yönelik çabalarının olmaması ve yerine kendi vekillerini oturtmaması olduğunu vurgulayan Mavaşev, “Bu ülkeler bölgede teröristleri sınır dışı ediyor ve temizlenmiş bölgeleri esas sahiplerine teslim ediyor.” ifadesini kullandı.