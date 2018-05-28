Suriye'de 11 muhalif grup birleşti

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimine karşı savaşan 11 muhalif grup, İdlib'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleştiğini duyurdu.

Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 11 askeri muhalif grup "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleşme kararı aldı.

Yeni kurulan Ulusal Özgürleştirme Cephesi'ne Feylak-ı Şam, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El İslam Dareyya, El Huriyye Tugaye ve 23. Fırka grupları katıldı.

Muhaliflerin sosyal medyada paylaştığı birleşme duyurusunda, "Yeni oluşumun hedefi, Suriye'de İdlib ilindeki Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerini tek çatı altında birleşmesidir." ifadesi yer aldı.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin lideri Faylak Şam grubunun komutanlarından Fadıl Allah El Hacci, yardımcısı ise Nasır Ordusu'ndan Suhayp Leyyüş oldu.

Yaklaşık 30 bin muhalifin birleşmesiyle Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan en büyük askeri gruplardan biri kurulmuş oldu.

