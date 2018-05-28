HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriye'de 11 muhalif grup birleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimine karşı savaşan 11 muhalif grup "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleşti

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimine karşı savaşan 11 muhalif grup, İdlib'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleştiğini duyurdu.

Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 11 askeri muhalif grup "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleşme kararı aldı.

Yeni kurulan Ulusal Özgürleştirme Cephesi'ne Feylak-ı Şam, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El İslam Dareyya, El Huriyye Tugaye ve 23. Fırka grupları katıldı.

Muhaliflerin sosyal medyada paylaştığı birleşme duyurusunda, "Yeni oluşumun hedefi, Suriye'de İdlib ilindeki Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerini tek çatı altında birleşmesidir." ifadesi yer aldı.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin lideri Faylak Şam grubunun komutanlarından Fadıl Allah El Hacci, yardımcısı ise Nasır Ordusu'ndan Suhayp Leyyüş oldu.

Yaklaşık 30 bin muhalifin birleşmesiyle Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan en büyük askeri gruplardan biri kurulmuş oldu.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Köpeği ezen şoförün işine son verildiKöpeği ezen şoförün işine son verildi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhalif gruplar birleşti Suriye

En Çok Okunan Haberler

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.