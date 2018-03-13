"Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü"

Suriye'de 7 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle 8,6 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı rapora göre, Suriye'de 2014-2017 yılları arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü.

Raporda, gerçek rakamın bunun çok daha üzerinde olabileceği ve bu sayının 2016'dakinden yüzde 50 fazla olduğuna işaret edildi. Ülkede bugün 10 milyon çocuktan 8,6 milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 6 milyon çocuğun yerlerinden edildiği belirtildi.

Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısının 2,5 milyon civarında olduğu ifade edilen raporda, çatışmanın durulduğu bölgelerde yaşayanlar dahil 3,3 milyon çocuğun, patlamamış mühimmat ve kara mayınları tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

2017'de eğitim ve sağlık tesisleri ile personelini hedef alan 175 saldırın doğrulandığı dile getirilen raporda, Suriye'de özellikle 2018'in ilk 2 ayında binin üzerinde çocuğun öldüğü ya da yaralandığı belirtildi. Ayrıca Suriye'de kara mayınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu vurgulandı.